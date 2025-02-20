14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: префектура Иватэ попросит о дальнейшей поддержке реконструкции

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Мориока, префектура Иватэ, 19 февраля (Jiji Press). Префектура Иватэ обратится к правительству Японии с просьбой о дальнейшей помощи после окончания второго этапа реконструкции в конце 2025 финансового года после мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года, сообщил в интервью губернатор Тассо Такуя.

«Возрождение источников средств к существованию важно для улучгения жизни пострадавших людей», – сказал губернатор этой северо-восточной префектуры Японии. Правительство префектуры будет содействовать сотрудничеству между производителями, переработчиками и дистрибьюторами в рыбной промышленности, сказал он.

Система охраны психического здоровья в прибрежных районах префектуры очень хрупкая, сказал Тассо. Иватэ попросит центральное правительство о дальнейшей помощи после 2025 финансового года в рамках поддержки реконструкции, чтобы помочь обеспечить необходимый персонал. По его словам, правительство префектуры подготовит экспертов по охране психического здоровья.

Центральное правительственное агентство, отвечающее за предотвращение стихийных бедствий, о создании которого говорит правительство, может быть создано за пределами Токио, который, по словам экспертов, может пострадать от стихийного бедствия, сказал Тассо. Он говорит, что считает возможным создание такого агентства в Иватэ.

По словам Тассо, агентство «будет работать хорошо, если будет накапливать опыт прошлых катастроф, обучать персонал и контролировать персонал по предотвращению катастроф из государственного и частного секторов, а также из научно-исследовательских институтов».

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