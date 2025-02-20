Правящий блок Японии и Ниппон исин-но кай в целом согласились с идеей бесплатного обучения в старших классах

Новости

Токио, 19 февраля (Jiji Press). Правящий блок Японии, возглавляемый Либерально-демократической партией, в целом согласился с оппозиционной партией Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) по поводу предложения сделать образование в школе старшей ступени бесплатным, заявил руководитель ЛДП.

Это знаменует собой прогресс в принятии бюджета на 2025 финансовый год в течение этого финансового года до марта, чего добиваются правительство и лагерь ЛДП-Комэйто. Соглашение о бесплатном образовании является одним из условий, выдвинутых Ниппон исин-но кай для поддержки бюджета.

Ниппон исин-но кай также добивается уступок от правящих партий по своему предложению сократить взносы на социальное страхование, что партия рассматривает как ёще одно условие. Лидеры, формирующие политику трёх партий, обсудят этот вопрос 20 февраля.

Правящий блок надеется достичь официального соглашения по ключевым вопросам с Ниппон исин-но кай, проведя встречу высших лидеров трёх партий уже на этой неделе, если главы политических партий достигнут соглашения.

На встрече лидеров политики в среду ЛДП сообщила Ниппон исин-но кай, что запланированное трёхстороннее соглашение будет предусматривать повышение максимального размера помощи на оплату обучения для домохозяйств, в которых есть ученики частных средних школ, с нынешних 396 000 йен до 457 000 йен, что является средним показателем по стране за обучение в частных школах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме