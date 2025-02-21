Разрешат отстрел медведей в городских районах

Новости

Токио, 21 февраля (Jiji Press) -- Кабинет министров Японии 21 февраля утвердил поправки к закону об охране и регулировании численности диких животных, которые позволят муниципальным властям санкционировать отстрел медведей в городских районах.

На фоне участившихся случаев нападений медведей в городах правительство намерено ввести пересмотренный закон в действие к осени – периоду, когда медведи становятся особенно активными в поисках пищи перед зимней спячкой.

Законопроект предусматривает, что при соблюдении необходимых мер безопасности муниципальные власти получат право санкционировать применение огнестрельного оружия для обезвреживания животных, представляющих серьезную угрозу для населения, в случае их появления в жилых районах, на объектах общественного транспорта и в парках. В частности, речь идет о ситуациях, когда профессиональным охотникам потребуется ликвидировать медведей, обнаруженных в зданиях.

После вступления поправок в силу бурые и гималайские медведи, наряду с кабанами, будут официально классифицированы как «опасные животные» согласно правительственному постановлению.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность для муниципалитетов запрашивать у префектур помощь как в плане персонала, так и технического обеспечения.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме