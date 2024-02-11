В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погибло

В 2023 году в Японии участились нападения медведей: 212 пострадавших, 6 человек погиблоОбщество Экология
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Согласно документам, представленным министерством на совещании экспертов в январе 2024 года, за семимесячный период с апреля 2023 года по конец октября по всей стране было зарегистрировано 19 192 встречи с гималайским медведем. Это самое большое число за всю историю, превысившее рекорд 2020 года (18 000). Чаще всего число таких случаев в обычные годы достигало пика в июне, а затем снова снижалось в октябре, но в этом году число встреч с медведями начало расти в сентябре, и только за октябрь было зарегистрировано почти 6000 случаев.
Если рассматривать количество случаев по регионам, то на Тохоку приходится примерно 60% (11 163 случая), а на расположенные в этом регионе префектуры Иватэ (5158 случаев) и префектуры Акита (3000 случаев) приходится 40% от общего числа. В Тохоку число случаев возросло с августа в префектурах Иватэ, Акита, Мияги и Ямагата. Министерство окружающей среды заявляет, что предполагаемой причиной стал плохой урожай желудей – плодов буковых деревьев.
С апреля по конец ноября текущего года зарегистрировано 193 случая, когда медведи травмировали людей. Число пострадавших составило 212 (в том числе 6 человек погибло), что является самым высоким показателем с 2006 года, когда стали собирать ежемесячные статистические данные. В 2019, 2020 и 2023 годах, когда происходило более 100 инцидентов, пик ущерба в каждом случае приходился на октябрь.
По регионам наибольший ущерб в этом финансовом году наблюдался в Тохоку, 138 случаев. Это более чем вдвое превышает показатель 2017 года (58 случаев), и рекордный показатель за последние 15 лет.
Если посмотреть на места, где происходят человеческие травмы, то более 80% из них происходят в лесах и сельскохозяйственных угодьях с апреля по июнь. Однако в сентябре и октябре примерно 40% происшествий произошло вблизи жилых домов. Эта тенденция особенно заметна в префектуре Акита, где за три месяца с сентября по ноябрь более 40 случаев телесных повреждений произошло в «местах проживания людей», помимо гор и лесов.
Фотография к заголовку: PIXTA
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