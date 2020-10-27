В этом году в Японии зафиксировано наибольшее количество наблюдений медведей за последние пять лет
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Токио, 26 октября (Jiji Press). За апрель-сентябрь 2020 года в Японии замечали медведей 13 670 раз, это самый высокий показатель за последние пять лет, как сообщили на заседании правительства.
На встречу в связи с большим количеством сообщений о нападениях медведей на людей по всей стране собрались руководители отделов соответствующих государственных министерств и ведомств, включая Министерство окружающей среды, Национальное полицейское управление и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Участники решили призвать местные органы власти заблаговременно создать механизмы связи с местной полицией, охотничьими клубами и другими организациями для обеспечения возможности быстрого реагирования на сообщения о появлении медведей.
Ранее проводилась ежегодная рабочая встреча официальных лиц, занимающимися этим вопросом, но в этом году правительство собрало руководителей отделов, так как ущерб от медведей увеличивается.
На встрече также сообщили, что, по предварительным данным, количество нападений медведей, повлёкших травмы в апреле-сентябре, составило 80, в результате чего пострадали 86 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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