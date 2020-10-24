В Японии участились нападения медведей

Едва ли не каждый день поступают сообщения о появлении медведей в деревнях или жилых кварталах. Предполагают, что причиной послужили частые тайфуны в последние годы, из-за которых в горах стало меньше желудей и другой пищи для диких животных.

Согласно данным Министерства окружающей среды, в 2019 финансовом году (с апреля 2019 г. по март 2020 г.) было зарегистрировано 18 314 случаев появления медведей (без учёта Хоккайдо), что более чем на 40% выше по сравнению с 12 809 случаями в 2018 финансовом году. За пять месяцев 2020 финансового года, с апреля по август, таких случаев уже 11 112.

Количество медведей, добытых в 2019 финансовом году (количество разрешений на добычу, выданных администрацией губернаторами префектур), увеличилось на 75,2% по сравнению с предыдущим годом, с 3586 до 6285. За пять месяцев 2020 финансового года с апреля по август добыто 3207 животных, что свидетельствует о высоких темпах развития проблемы.

Растёт число случаев нападения медведей на человека. Согласно статистическому отчёту министерства об ущербе, причинённом медведями (предварительные данные), количество нападений по всей стране в 2019 финансовом году выросло по сравнению с предыдущим годом почти втрое, с 51 до 140 случаев. В 2020 финансовом году с апреля по август уже отмечено 56 таких случаев. Нападения постоянно происходят в регионах Хоккайдо, Тохоку, Хокурику и Синъэцу.

Совсем недавно, 1 октября, медведь поочерёдно напал на нескольких жителей префектуры Ниигата, женщина в возрасте 70-79 лет из деревни Сэкикава позднее умерла из-за сильного кровотечения. 7 октября 83-летняя женщина подверглась нападению медведя в жилом районе посёлка Фудзисато преф. Акита и через неделю скончалась от ушиба мозга.

В городах Кага и Хакусан, префектура Исикава, с 16 по 18 октября были ранены в общей сложности восемь человек. 19 октября медведь вторгся в торговый центр в городе Кага, из-за чего магазин временно прекратил работу.

Ежегодно поступает много информации о нападениях медведей, начиная примерно с апреля, после выхода из зимней спячки, и примерно до ноября, когда они впадают в спячку. Предполагают, что живущие обычно глубоко в горах медведи выходят в места, где живут люди, из-за нехватки желудей, которые служат им пищей. В районах, где много медведей, министерство призывает принять меры предосторожности – например, избавиться от ненужных фруктовых деревьев, выброшенной сельскохозяйственной продукции, мусора и других вещей, привлекающих медведей, и устанавливать электрические ограждения на сельскохозяйственных угодьях.

Фотография к заголовку: Дикий медведь (hiro / PIXTA)

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