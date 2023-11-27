В Японии стремятся помочь владельцам лицензий на охоту получить охотничий опыт

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Саппоро, 25 ноября (Jiji Press). Поскольку Япония сталкивается с растущей потребностью в охотниках для предотвращения ущерба, наносимого дикими животными сельскому хозяйству и человеческим жизням, в том числе нападениями медведей, предпринимаются усилия по предоставлению возможностей охоты тем, кто имеет лицензии, но не имеет опыта.

В стране в связи с ростом интереса к охоте растёт число людей, приобретающих охотничьи лицензии, особенно среди молодёжи, однако число тех, кто оставляет свои лицензии неиспользованными, также имеет тенденцию к увеличению.

По данным Министерства окружающей среды, в 2019 году число владельцев охотничьих лицензий по всей стране составило около 215 000, увеличившись примерно на 30 000 за десять лет. Число людей моложе 40 лет увеличилось более чем вдвое и составило около 30 000.

Между тем, доля владельцев лицензий, прошедших дополнительную регистрацию, необходимую для охоты, в последние годы оставалась на уровне около 60 процентов, а это означает, что существует много неактивных охотников.

«Число охотников растёт, но необходимо повышать качество молодых охотников, поскольку отлов таких животных, как медведи, требует определенного уровня навыков», – сказал Игота Хиромаса, эксперт по управлению охотой и доцент Университета Ракуно Гакуэн в Эбэцу на Хоккайдо.

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