Начало сезона охоты в Японии: рост случаев нападения животных и проблема старения охотников

С поздней осени до поздней зимы в Японии снимают запрет на охоту. Каковы особенности охоты в Японии?

В 2022 году сезон охоты в большинстве регионов длится с 15 ноября до 15 февраля (на Хоккайдо – с 1 октября до 31 января). Охота является частью повседневной жизни в горных деревнях, а мясо дичи играет важную роль в традиционной культуре питания различных регионов. С другой стороны, почти каждый год происходят приводящие к гибели людей несчастные случаи, связанные с огнестрельным оружием и другими факторами. Альпинистов и туристов призывают принимать особые меры предосторожности в этот период – например, избегать походов по тропам за пределами установленных горных маршрутов.

В Японии охотник должен иметь лицензию на охоту «с ружьём 1 типа (винтовка, дробовик)», «с ружьем 2 типа (пневматическое ружье)», «с ловушками» или «сетью», а также необходимо зарегистрироваться в качестве охотника в административных органах муниципалитетов, где он собирается охотиться. Кроме того, для охоты с использованием огнестрельного оружия нужно получить разрешение на владение огнестрельным оружием.

В 1970-х годах охотничьи лицензии имели более 500 000 человек, но около 2000 года их число упало примерно до 200 000 человек и с тех пор сохраняется примерно на этом уровне. Охотники стареют, и в последние годы возраст почти 60% людей, имеющих лицензии, выше 60 лет.

В последние годы обострилась проблема роста ущерба, который причиняют звери и птицы, и в связи с этим правительство и местные органы власти стремятся обучить и обеспечить безопасность новых охотников с помощью систем поддержки и снижения ограничений.

Основная дичь – кабаны и олени

Ранее в Японии в основном охотились на диких птиц, таких как фазаны и утки. Однако сегодня на первый план выходит охота на крупную дичь, то есть на диких кабанов и оленей, наносящих ущерб урожаю. По данным Министерства окружающей среды, в 2021 году добыто 528,6 тыс. кабанов и 725 тыс. оленей. Эти цифры включают не только результаты охоты как таковой, но и проекты местных органов власти по уничтожению вредоносных животных и птиц. В 2021 году также было добыто более 4500 медведей.

Правительство ставило цель до 2023 финансового года сократить вдвое популяцию диких кабанов и оленей, которая в 2011 финансовом году составляла 4,13 миллиона особей. Также за счёт создания совместных фондов с участием как национального правительства, так и местных администраций, была введена система денежных вознаграждений в размере около 20 000 йен за каждого добытого кабана и около 25 000 йен за каждого оленя.

Фотография к заголовку: Охотники во время тренировочных стрельб, проведенных совместно администрацией префектуры Хёго и Охотничьей ассоциацией в январе 2015 г. (Jiji Press, предоставлено префектурой Хёго)

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