На учениях по тралению мин в Чёрном море в 2024 году была обеспечена безопасность для Сил самообороны Японии
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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн подчеркнул, что безопасность была обеспечена в ходе многосторонних учений в Чёрном море в сентябре прошлого года, на которые были отправлены 10 членов Морских сил самообороны.
Учения по тралению мин проводились совместно с американскими и украинскими силами у берегов Болгарии.
С тех пор, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, безопасности моря и прибрежных стран угрожают дрейфующие мины.
Накатани объяснил на пресс-конференции, что безопасность вод была подтверждена Соединёнными Штатами, Украиной и Болгарией перед участием персонала Морских Сил самообороны. «Во время учений не было никакой опасности плавающих мин», – сказал он.
Накатани заявил, что участие Морских Сил самообороны в учениях было «весьма значимым с точки зрения развития оборонного сотрудничества и обменов».
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