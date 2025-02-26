Министр промышленности Японии обсуждает тарифы Трампа с главами отрасли

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Министр промышленности Японии Муто Ёдзи встретился с руководителями смежных отраслей, чтобы обсудить запланированные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей.

Японское правительство обратилось к США с просьбой освободить Японию от 25-процентных пошлин на сталь и алюминий и ведёт переговоры с Вашингтоном относительно пошлин на автомобили. Муто обменялся мнениями с секторами, которые могут быть затронуты, перед своим запланированным визитом в США, чтобы добиться освобождения от пошлин.

Муто отдельно встретился с председателем Федерации чёрной металлургии Японии Имаи Тадаси, который также является президентом Nippon Steel Corp., и председателем Ассоциации автопроизводителей Японии Катаямой Масанори, который также является председателем Isuzu Motors Ltd., а также с другими предпринимателями.

Министр сообщил Имаи, что будет добиваться исключения японской стали и алюминия из сферы действия тарифов Трампа, заявив, что такие металлы являются «очень важными продуктами для промышленности, экономики и общества США».

Катаяма призвал освободить японские автомобили от пошлин Трампа, сославшись на «опасения относительно негативных последствий для экономик Японии и США».

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