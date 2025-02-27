Цены на новые квартиры в Японии в 2024 году достигли рекордной отметки

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Средняя цена новых квартир в кондоминиумах в Японии достигла рекордно высокого уровня восьмой год подряд в 2024 году из-за роста цен на строительные материалы и рабочую силу, сообщила компания Real Estate Economic Institute Co.

Средняя цена на кондоминиумы выросла на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 60,82 млн йен за квартиру.

В Токио и трёх соседних префектурах средняя цена упала на 3,5% до 78,2 млн йен после того, как в 2023 году на продажу было выставлено множество дорогостоящих квартир.

В Осаке и соседних префектурах на западе Японии средняя цена выросла на 14,8% до 53,57 млн й​иен.

Среди крупных региональных городов средняя цена выросла на 40,1% до 55,98 млн йен в Фукуоке, на 31,8% до 53,72 млн йен в Хиросиме и на 27,2% до 58,9 млн йен в Сендае.

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