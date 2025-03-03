Количество останавливавшихся в отелях людей в Японии достигло рекордного уровня благодаря росту числа иностранных туристов

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Токио, 28 февраля (Jiji Press). Согласно правительственным данным, число людей, остановившихся в отелях и других средствах размещения в Японии в 2024 году, достигало рекордно высокого уровня второй год подряд благодаря росту въездного туризма.

По данным предварительного отчёта Японского агентства по туризму, общее число людей, остановившихся в средствах размещения, включая гостиницы в японском стиле рёкан, в прошлом году выросло на 5,3% по сравнению с 2023 годом и составило 650,28 млн человек.

Число бронирований иностранными гостями выросло на 38,9% до 163,6 млн, поскольку Япония привлекла рекордное количество иностранных туристов в 2024 году. Напротив, число ночёвок, забронированных японскими гостями, сократилось на 2,6% до 486,68 млн.

По префектурам, наибольшее число ночёвок было в Токио, за ним следуют Осака и Хоккайдо. Префектура Исикава показала самый резкий рост, на 36,0%, по-видимому, из-за резкого увеличения числа иностранных посетителей.

Между тем, около 70 процентов от общего числа пребываний иностранцев в таких средствах размещения пришлось на три крупных мегаполиса, охватывающих восемь префектур, включая Токио, Айти и Осаку.

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