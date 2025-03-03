Лесные пожары на северо-востоке Японии распространились на 1800 гектаров

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Офунато, префектура Иватэ, 2 марта (Jiji Press). Лесные пожары в Офунато, префектура Иватэ, на северо-востоке Японии, за пятый день 2 марта распространились на площадь около 1800 гектаров, при этом нет никаких предположений насчёт того, когда пламя будет потушено.

Распоряжения правительства города Офунато об эвакуации остаются в силе для 4596 жителей. По состоянию на 7 утра 1222 человека укрывались в школьных спортзалах и других помещениях.

Тринадцать вертолётов, в том числе шесть больших вертолётов Сил самообороны, распыляли воду с воздуха для борьбы с огнем.

Местные пожарные сообщили, что тушить пожар сложно из-за крутых склонов, легковоспламеняющихся японских кедров и сильного ветра.

Городские власти организовали эвакуационные пункты в 12 местах.

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