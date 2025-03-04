Лесные пожары на северо-востоке Японии распространились на 2100 гектаров

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Офунато, префектура Иватэ, 3 марта (Jiji Press). Лесные пожары в Офунато, префектура Иватэ, распространились ещё дальше, в результате чего общая площадь пожаров достигла около 2100 гектаров.

Вертолёты местных органов власти и Сил самообороны распыляют воду с воздуха, пока пожарные борются с огнем на земле.

В общей сложности 4596 жителей в 1896 домохозяйствах остаются под распоряжением об эвакуации. Из них около 1200 человек были эвакуированы в убежища.

Пожар начался днём 26 февраля. На данный момент обнаружено обгоревшее тело мужчины.

Городские власти организовали эвакуационные пункты в 12 местах.

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