Лесные пожары на северо-востоке Японии распространились на 2100 гектаров
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Офунато, префектура Иватэ, 3 марта (Jiji Press). Лесные пожары в Офунато, префектура Иватэ, распространились ещё дальше, в результате чего общая площадь пожаров достигла около 2100 гектаров.
Вертолёты местных органов власти и Сил самообороны распыляют воду с воздуха, пока пожарные борются с огнем на земле.
В общей сложности 4596 жителей в 1896 домохозяйствах остаются под распоряжением об эвакуации. Из них около 1200 человек были эвакуированы в убежища.
Пожар начался днём 26 февраля. На данный момент обнаружено обгоревшее тело мужчины.
Городские власти организовали эвакуационные пункты в 12 местах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]