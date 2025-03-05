Лесные пожары в префектуре Иватэ продолжаются вторую неделю

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Мориока, префектура Иватэ, 5 марта (Jiji Press). Лесной пожар в городе Офунато префектуры Иватэ, являющийся крупнейшим в Японии с начала эпохи Хэйсэй в 1989 году, продолжается уже вторую неделю.

Лесной пожар распространился на 2600 гектаров, и в общей сложности 4596 человек из 1896 домохозяйств остаются в эвакуации. Пока продолжаются напряжённые усилия по тушению пожара, местные жители утомлены длительной эвакуацией.

По данным городского правительства и других источников, лесной пожар начался около 13:00 26 февраля. Сгорело по меньшей мере 84 дома и других построек, а также было обнаружено обугленное тело мужчины.

В городе было очень мало дождей, с 17 февраля не выпадало осадков более 0,5 миллиметра. Однако 5 марта ожидаются ливни, согласно местному метеорологическому бюро Мориоки. Поскольку система низкого давления движется на северо-восток вдоль побережья Тихого океана, дождь и снег, вероятно, продлятся до 6 марта.

Около 1200 человек находятся в 12 эвакуационных центрах в Офунато. «Это изматывает, так как это место крошечное и там нет никакой приватности», – сказал эвакуированный Сасаки Кадзуюки, 44 года.

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