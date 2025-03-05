Министр промышленности Японии посетит США в связи с введением пошлин

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Министр промышленности Японии Муто Ёдзи посетит Соединённые Штаты на следующей неделе в условиях растущей обеспокоенности японских компаний по поводу пошлин США при администрации президента Дональда Трампа.

Администрация Трампа 4 марта ввела тарифы в 25% на импорт из Канады и Мексики и дополнительный 10% тариф на продукты из Китая. Президент также намекнул на возможные тарифы на импорт автомобилей, стали и алюминия.

Ожидается, что в ходе предстоящего визита Муто попытается избежать введения пошлин в отношении Японии путём переговоров с официальными лицами США, такими как торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лютник.

Что касается пошлин США, то консультационное окно для японских компаний, созданное при Японской организации внешней торговли, на данный момент получило около 200 запросов.

«Мы окажем тщательную поддержку, поддерживая заинтересованные японские компании, включая малые и средние предприятия», – заявил Муто на пресс-конференции 4 марта.

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