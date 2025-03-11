14 лет спустя Великого восточно-японского землетрясения: подросток из Токио начинает карьеру рыбака в Фукусиме
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Сома, префектура Фукусима, 10 марта (Jiji Press). 17-летний рыбак Хара Тэруки сделал необычный выбор – он переехал из Токио в Сому, прибрежный город в префектуре Фукусима, чтобы начать обучение на рабочем месте.
Несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу необоснованных слухов о безопасности продуктов питания из региона после ядерной катастрофы в марте 2011 года, Хара сохраняет преданность Фукусиме, где он ещё в детстве открыл для себя любовь к рыбалке.
Хара впервые захотел стать рыбаком после того, как знакомый его отца познакомил его с радостями рыбной ловли во время визита в Фукусиму, когда он учился в начальной школе.
«С тех пор, как я познакомился с (рыбной ловлей) в Фукусиме, я отчётливо захотел заняться этим видом спорта здесь», – вспоминает Хара.
Чтобы поддержать мечту сына, отец Хары обратился к Такахаси Казуясу, 46-летнему рыбаку из Сомы, с которым он познакомился через социальные сети. В младших классах средней школы младший Хара начал присоединяться к Такахаси на его лодке, чтобы получить практический опыт рыбалки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]