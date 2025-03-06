Заместитель директора Банка Японии: пошлины Трампа, как ожидается, повлияют на мировую экономику

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Сидзуока, 5 марта (Jiji Press). Заместитель управляющего Банка Японии Утида Синъити заявил, что политика высоких тарифов президента США Дональда Трампа, вероятно, окажет влияние на мировую экономику.

Будущий курс политики Трампа и «ожидания относительно него окажут влияние на деловые и бытовые настроения не только в Соединённых Штатах, но и во всём мире, а также на развитие мировых финансовых и капитальных рынков, – сказал Утида в своей речи в городе Сидзуока. – Неопределенность относительно мировой экономики остаётся высокой, и здесь по-прежнему необходимо уделять должное внимание».

Заместитель управляющего японского центрального банка заявил, что «экономика США находится в сбалансированном состоянии», поскольку инфляция замедляется. Но он добавил, что «политика новой администрации» в Вашингтоне «может повлиять как на экономическую активность, так и на цены», и указал, что «геополитическая напряжённость также остается повышенной».

По его словам, даже после того, как на январском заседании по определению политики центральный банк повысил процентную ставку примерно до 0,5%, «мягкие финансовые условия продолжали оказывать надежную поддержку (японской) экономике».

«Если прогнозы (Банка Японии) относительно экономической активности и цен... оправдаются, банк соответствующим образом продолжит повышать процентную ставку и корректировать степень денежно-кредитного регулирования», – продолжил он, повторив позицию центрального банка относительно будущей политики.

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