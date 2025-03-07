Министр промышленности Японии посетит США 9 марта в связи с введением пошлин

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Токио, 6 марта (Jiji Press). Парламент одобрил представленный правительством план визита министра промышленности Муто м в Соединённые Штаты с 9 марта.

Визит состоится в связи с планами президента США Дональда Трампа ввести с 12 марта 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, а также намекнул на введение подобных пошлин на импорт автомобилей.

Муто планирует встретиться с официальными лицами США, включая министра торговли Говарда Лютника, чтобы попросить об освобождении Японии от пошлин.

Ожидается, что японский министр также встретится с торговым представителем США Джеймисоном Гриром перед тем, как покинуть Соединённые Штаты11 марта по местному времени. Он должен вернуться домой 13 марта по японскому времени.

4 марта администрация Трампа ввела 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады после месячной задержки, но только 5 марта предоставила месячное освобождение от уплаты налога на импорт автомобилей.

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