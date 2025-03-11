14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: губернатор призывает к утилизации почвы Фукусимы за пределами префектуры

Новости

Токио, 10 марта (Jiji Press). Почва, образовавшаяся в результате работ по радиационной дезактивации после аварии на ядерном реакторе в префектуре Фукусима в 2011 году, должна быть утилизирована за пределами этой северо-восточной префектуры Японии к установленному законом сроку, заявил губернатор Фукусимы Утибори Масао в недавнем интервью.

Закон предусматривает, что вся такая почва должна быть утилизирована за пределами Фукусимы к марту 2045 года. «Окончательная утилизация должна быть завершена в течение 20 лет, независимо от того, будет ли почва повторно использоваться (в Фукусиме) или нет», – подчеркнул губернатор.

В прошлом месяце Идзава Сиро, мэр города Футаба, на территории которого в том числе находится АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., где произошли расплавления, заявил, что почва, оставшаяся после работ по радиационной дезактивации, должна быть повторно использована в Фукусиме. Мэр сказал, что это его личное мнение.

Утибори указал на тяжёлое бремя, возложенное на Футабу и соседний город Окума в связи с принятием временных хранилищ для почвы после работ по дезактивации. «Мы будем призывать центральное правительство прояснить и ускорить фактический план и процесс окончательной утилизации», – сказал он.

Поскольку второй этап реконструкции после землетрясения и цунами в марте 2011 года подходит к концу в 2025 финансовом году, на осенней сессии по обзору национальных программ в прошлом году прозвучали аргументы в пользу пересмотра субсидий Агентства по восстановлению на восстановление Фукусимы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме