Через 14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: муниципалитеты прекращают хранение найденных личных вещей

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Сэндай, префектура Мияги, 9 марта (Jiji Press). Муниципалитеты на северо-востоке Японии прекращают хранение личных вещей, таких как фотографии, школьные сумки и мобильные телефоны, которые были найдены после Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года и не были возвращены владельцам.

По данным опроса Jiji Press, в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима, которые больше всего пострадали от катастрофы, 11 из 37 прибрежных муниципалитетов уже прекратили хранить такие предметы, а шесть других никогда их не хранили.

Среди 11 муниципалитетов город Намиэ префектуры Фукусима закрыл выставку собранных личных вещей в марте 2021 года, сославшись на связанные с этим расходы и сокращение количества вещей, возвращённых владельцам.

Остальные 20 муниципалитетов продолжают хранить собранные личные вещи, но город Иваки префектуры Фукусима решил прекратить хранение. Чиновник города сказал, что число людей, приходящих за своими вещами, уменьшается, что отражает изменение отношения людей, пострадавших от стихийного бедствия.

Город Камаиси префектуры Иватэ также рассматривает возможность прекращения хранения найденных личных вещей к концу марта 2026 года.

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