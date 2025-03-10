Обширные лесные пожары в префектуре Иватэ удалось локализовать через 11 дней

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Мориока, префектура Иватэ, 9 марта (Jiji Press). Власти северо-восточного японского города Офунато, префектура Иватэ, объявили, что масштабный лесной пожар, вспыхнувший там 26 февраля, локализован.

В этот же день город дополнительно отменил приказ об эвакуации в общей сложности 882 человек из 361 домохозяйства в четырёх районах.

Распоряжение об эвакуации все еще действует для 2424 человек из 979 домохозяйств, и город рассматривает возможность его отмены для большего числа людей, одновременно следя за ходом работ по восстановлению инфраструктуры.

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