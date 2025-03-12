Музей территорий обновится в апреле = привлечение молодежи с помощью «интерактивных» экспозиций — правительство

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Токио, 10 марта (Jiji Press) — Национальный музей территорий и суверенитета Японии в районе Тиёда (Токио) вновь откроет свои двери в середине апреля после масштабной реновации.

Правительство модернизирует экспозиции, посвященные Северным территориям и островам Сенкаку (префектура Окинава), трансформируя их в полностью интерактивные с применением передовых визуальных технологий. Основная цель обновления — привлечь внимание молодого поколения, у которого наблюдается снижение интереса к территориальным вопросам страны.

Музей, открытый в 2018 году, изначально представлял информацию об истории и природной среде исконных японских территорий преимущественно на информационных стендах. Ежегодно учреждение посещает около 10 000 человек, большинство из которых — люди среднего и пожилого возраста с уже сформированным интересом к территориальным вопросам, что делает привлечение молодежи приоритетной задачей.

Инновационный «Иммерсивный театр» задействует систему из 13 проекторов для создания панорамных проекций на пол, стены и потолок. Посетители смогут виртуально пролететь над островами и погрузиться в морские глубины. «Историческая стена» представит анимированные исторические сюжеты о территориях на широкоформатном экране. Представитель правительства выразил надежду: «Мы стремимся вызвать интерес к этим вопросам у молодого поколения».

К концу лета планируется дальнейшее расширение выставочных площадей музея. Будет создан кинотеатр с трехсторонним экраном и организованы образовательные семинары по тематике приграничных островов и морских вопросов. Эти нововведения позволят эффективнее интегрировать посещение музея в школьные программы и исследовательские проекты. Дополнительно будет усовершенствована научно-исследовательская инфраструктура, включая библиотечное подразделение с доступом к историческим материалам и специализированной литературе.







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