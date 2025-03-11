Расширение линии Хоккайдо синкансэн будет отложено до конца 2038 финансового года
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Токио, 10 марта (Jiji Press). Министерство транспорта Японии ожидает, что расширение линии скоростных поездов Хоккайдо синкансэн до Саппоро завершится в конце 2038 финансового года, на восемь лет позже, чем предполагалось ранее, сообщили источники.
Задержка вызвана в основном трудностями при строительстве туннелей.
Источники сообщили, что министерство планирует представить проект отчёта, включая новый график открытия, группе экспертов на предстоящем заседании.
Крупные камни и неблагоприятные геологические условия затруднили строительство туннелей, которые составляют около 80 процентов от 212-километрового нового участка между станцией Син-Хакодатэ-Хокуто на Хоккайдо и станцией Саппоро в столице этой самой северной префектуры.
Японское агентство по строительству, транспорту и технологиям железных дорог, которое управляет проектом расширения, в мае прошлого года заявило, что открытие нового участка в конце 2030 финансового года уже маловероятно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]