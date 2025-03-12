Япония пока не получила освобождения от пошлин Трампа, заявил министр промышленности

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Вашингтон, 10 марта (Jiji Press). Соединённые Штаты до сих пор не предоставили Японии освобождения от 25-процентных пошлин, которые президент Дональд Трамп планирует ввести 12 марта на импорт стали и алюминия, заявил министр промышленности Японии Муто Ёдзи.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Муто заявил, что не получал никаких обещаний от официальных лиц США относительно освобождения Японии от тарифов Трампа, в том числе на импорт автомобилей.

«Мы договорились продолжить тесное сотрудничество с правительством США», – также заявил министр, предположив, что Токио будет стремиться к продвижению двусторонних переговоров на рабочем уровне в попытке добиться исключений.

10 марта Муто провел встречи с министром торговли США Говардом Лютником, торговым представителем США Джеймисоном Гриром и директором Национального экономического совета Белого дома Кевином Хассетом.

На пресс-конференции после встреч Муто заявил, что он довёл до сведения американской стороны, что Япония не должна подвергаться тарифным мерам, включая тариф в размере около 25 процентов на импорт автомобилей, который, как ожидается, будет введён не ранее апреля.

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