14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: префектуры Иватэ, Мияги, Фукусима отмечают годовщину катастрофы 2011 года
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Фукусима, 11 марта (Jiji Press). В трёх наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии состоялись церемонии, посвящённые 14-й годовщине мощного землетрясения и цунами 2011 года.
Участники почтили минутой молчания память жертв в 14:46, когда 11 марта 2011 года у тихоокеанского побережья региона произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее гигантское цунами, а затем и тройную аварию на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Около 370 человек, включая премьер-министра Исибу Сигэру, посетили церемонию, организованную правительством префектуры Фукусима в одноименной столице префектуры. Он возложил цветы к памятнику.
«Предпринимаются новые шаги по восстановлению нашего любимого родного города», – заявил губернатор Фукусимы Утибори Масао.
«Хотя нам еще предстоит долгий и трудный путь, мы никогда не сдадимся, – сказал он. – Мы примем вызов и добьёмся восстановления».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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