Япония намерена увеличить экспорт риса до 350 000 тонн к 2030 году

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства Японии рассматривает возможность установления цели по увеличению годового экспорта риса до 350 000 тонн к 2030 году, что в восемь раз больше прошлогоднего показателя.

Эта цель будет включена в следующий пятилетний базовый план по продовольствию, сельскому хозяйству и сельским районам, который будет составлен к концу марта.

Премьер-министр Исиба Сигэру проявил стремление расширить экспорт риса.

«Объём экспорта риса пока не так уж велик, но правительство хочет его активно увеличивать», – заявил он 26 февраля бюджетному комитету Палаты представителей, нижней палаты парламента.

Правительство ожидает, что увеличение производства риса для расширения экспорта поможет предотвратить повторение острого дефицита риса в стране, подобного тому, что произошел прошлым летом.

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