Япония намерена увеличить экспорт риса до 350 000 тонн к 2030 году
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Токио, 11 марта (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства Японии рассматривает возможность установления цели по увеличению годового экспорта риса до 350 000 тонн к 2030 году, что в восемь раз больше прошлогоднего показателя.
Эта цель будет включена в следующий пятилетний базовый план по продовольствию, сельскому хозяйству и сельским районам, который будет составлен к концу марта.
Премьер-министр Исиба Сигэру проявил стремление расширить экспорт риса.
«Объём экспорта риса пока не так уж велик, но правительство хочет его активно увеличивать», – заявил он 26 февраля бюджетному комитету Палаты представителей, нижней палаты парламента.
Правительство ожидает, что увеличение производства риса для расширения экспорта поможет предотвратить повторение острого дефицита риса в стране, подобного тому, что произошел прошлым летом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]