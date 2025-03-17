В Японии продали на аукционе 141 796 тонн резервного риса

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Министерство сельского хозяйства Японии заявило, что оно выбрало успешных претендентов на продажу 141 796 тонн риса из государственных запасов в ходе первого раунда аукциона, направленного на сдерживание недавнего роста цен на рис.

Средневзвешенная цена аукционного риса составила 21 217 йен за 60 килограммов. Ожидается, что рис попадет на полки магазинов уже в конце этого месяца.

«Если на рынок поступит такой большой объём, баланс спроса и предложения естественным образом в определенной степени улучшится, и я ожидаю, что потребители одобрят результат», – заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Это Таку, выразив уверенность в том, что цены на рис снизятся.

Между тем, отраслевые обозреватели ожидают дальнейшего роста цен, заявляя, что некоторые оптовики предлагают около 30 000 йен за 60 кг при закупке риса, который будет произведён в 2025 году.

Министерство выставило на первый раунд аукциона, который проводился с 10 по 12 марта, 150 000 тонн из 210 000 тонн зарезервированного риса, которые оно планирует выпустить в попытке решить проблему дефицита поставок. В торгах приняли участие семь участников, а процент успешных заявок достиг 94,2%.

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