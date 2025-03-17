Никаких исключений в таможенных пошлинах на автомобили: Министерство торговли США

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Вашингтон, 14 марта (Jiji Press). Министр торговли США Говард Лютник заявил, что никаких исключений из предстоящих пошлин США на импорт автомобилей для Японии или каких-либо других стран не будет.

«Если вы собираетесь облагать налогом автомобили из любой точки мира, то это должно быть обложение налогом автомобилей отовсюду, – сказал Лютник в интервью Fox Business. – Это было бы справедливо, не так ли?»

«Нельзя делать так, чтобы у Японии было несправедливое преимущество перед Кореей, Германией или кем-либо ещё», – сказал Лютник. Он также подчеркнул важность сохранения возможностей по производству автомобилей в своей стране для национальной безопасности.

Помимо автомобилестроения он перечислил сталелитейную, алюминиевую, медную, полупроводниковую, фармацевтическую и лесную промышленность как отрасли, на которых сосредоточено внимание администрации президента США Дональда Трампа.

Трамп заявил, что объявит о дополнительных автомобильных пошлинах уже 2 апреля. Администрация намерена повысить ставку налога примерно до 25 процентов, что в 10 раз превышает текущий уровень.

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