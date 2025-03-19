Жертвы зариновой атаки: врач вспоминает о лечении пострадавших в токийском метро 30 лет спустя

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Камакура, Канагава преф., 18 марта (Jiji Press) -- Окумура Тецу (62), бывший врач отделения неотложной помощи больницы Святого Луки (район Тюо, Токио) и нынешний директор Японского токсикологического центра (город Цукуба, префектура Ибараки), поделился воспоминаниями о том, как оказывал помощь примерно 640 жертвам зариновой атаки в токийском метро, организованной сектой «Аум Синрикё». Тогда погибли 14 человек и более 6000 получили ранения. По его словам, он испытал «настоящий страх», работая вслепую, не зная причины происшествия.

Первое сообщение от пожарного департамента Токио о «взрыве в метро» поступило в больницу 20 марта 1995 года в 8:16 утра. Больница находилась всего в 400 метрах от станции Цукидзи, и пострадавшие прибывали один за другим на машинах скорой помощи, такси или пешком. Многие жаловались на затрудненное дыхание и боль в глазах, некоторые находились в состоянии клинической смерти. «Я испытал такой ужас, что на мгновение всё перед глазами потемнело, будто меня затягивало в бездну», — вспоминает Окумура. Больница немедленно отменила все плановые приёмы и полностью переключилась на оказание помощи пострадавшим.

«Я выживу? Или умру?» — лицо женщины, которая с отчаянием задавала ему эти вопросы, запечатлелось в его памяти навсегда. Всё, что он мог тогда сделать, это успокоить её: «Всё будет хорошо. Не волнуйтесь». Хотя изначально сообщалось о «взрыве», у пострадавших не было ожогов или других внешних травм, но наблюдался симптом миоза — сужения зрачков. «Здесь что-то не так», — сразу почувствовал Окумура.

Что же стало причиной? Ценную информацию о зарине предоставили врачи из университетской больницы Синсю (город Мацумото, префектура Нагано), которые годом ранее лечили пострадавших от зариновой атаки в Мацумото, а также специалисты из Центрального госпиталя сил самообороны (район Сэтагая, Токио), прибывшие на помощь.

Пациентам вводили сульфат атропина для устранения миоза, а также антидот «ПАМ», применяемый при отравлении фосфорорганическими соединениями. Когда состояние пострадавших начало стабилизироваться, он «наконец смог перевести дух». Позже полиция Токио официально объявила, что «с высокой вероятностью причиной стал зарин». «Кто мог совершить такое чудовищное преступление?» — вспоминает Окумура нахлынувший тогда гнев.

В течение недели после инцидента больница Святого Луки приняла в общей сложности 1410 пострадавших, двое из которых скончались в течение месяца. Среди пострадавших оказались и медицинские работники, получившие вторичное отравление, а многие выжившие до сих пор страдают от долгосрочных последствий. Размышляя о событиях 30-летней давности, Окумура подчеркнул: «Есть люди, которые до сих пор страдают. Мы должны продолжать оказывать поддержку жертвам этой трагедии».







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