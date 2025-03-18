Япония выразила сожаление по поводу вводимых США тарифов на импорт металлов
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 марта (Jiji Press). Япония выразила сожаление по поводу введенных США пошлин на импорт стали и алюминия на виртуальной встрече министров финансов стран «Большой семёрки», сообщил министр финансов Японии Като Кацунобу.
Выступая перед журналистами после встречи, Като заявил, что он сообщил должностным лицам G-7, что Токио проведёт переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин США на продукцию, в том числе автомобили.
Като заявил на встрече, что развитые экономики стран «Большой семёрки» должны продолжать совместную работу по совершенствованию международной экономической системы.
Он подчеркнул важность диверсификации цепочек поставок и обеспечения предсказуемости тарифов и их соответствия международным правилам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]