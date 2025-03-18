Япония выразила сожаление по поводу вводимых США тарифов на импорт металлов

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Токио, 17 марта (Jiji Press). Япония выразила сожаление по поводу введенных США пошлин на импорт стали и алюминия на виртуальной встрече министров финансов стран «Большой семёрки», сообщил министр финансов Японии Като Кацунобу.

Выступая перед журналистами после встречи, Като заявил, что он сообщил должностным лицам G-7, что Токио проведёт переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин США на продукцию, в том числе автомобили.

Като заявил на встрече, что развитые экономики стран «Большой семёрки» должны продолжать совместную работу по совершенствованию международной экономической системы.

Он подчеркнул важность диверсификации цепочек поставок и обеспечения предсказуемости тарифов и их соответствия международным правилам.

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