Главы МИД Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио
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Токио, 18 марта (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 22 марта, сообщил министр иностранных дел Японии Ивая Такэси.
Ожидается, что три министра обсудят пути развития экономического сотрудничества и обмена кадрами в то время, когда тарифы президента США Дональда Трампа делают перспективы мировой экономики неопределёнными.
Вероятно, они также заложат основу для предлагаемого трёхстороннего саммита, который Япония намерена провести в этом году.
Встречу возглавит Ивая, в ней примут участие его китайский и южнокорейский коллеги Ван И и Чо Тхэ Юль соответственно.
В последний раз главы внешнеполитических ведомств этих трёх стран встречались в ноябре 2023 года в Пусане в Южной Корее.
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