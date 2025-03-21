США на время удалили сайт об американских солдатах японского происхождения, воевавших во Второй мировой войне

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Вашингтон, 19 марта (Jiji Press). Сайт армии США, посвящённый американским военнослужащим японского происхождения во время Второй мировой войны, был временно закрыт, поскольку администрация президента США Дональда Трампа работает над устранением признаков разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) из государственных учреждений.

442-я полковая боевая группа, состоявшая в основном из японо-американцев с Гавайских островов, известна как «самое награждённое подразделение» за свою численность и продолжительность службы в истории вооруженных сил США, а также за её действия на европейском фронте.

При администрации Трампа, которая критикует DEI, сайт был удалён в начале марта, возможно, из-за упоминания этнических меньшинств.

Однако к понедельнику работа сайта была восстановлена ​​благодаря усилиям губернатора Гавайев Джоша Грина.

«Мы успешно обеспечили ключевые действия на федеральном уровне посредством прямого взаимодействия с Белым домом, выступая в защиту Гавайев по критически важным вопросам», – сказал Грин в X (ранее Twitter).

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