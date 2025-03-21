Пентагон рассматривает возможность прекращения расширения присутствия американских войск в Японии

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Вашингтон, 19 марта (Jiji Press). Министерство обороны США рассматривает возможность прекращения запланированного расширения присутствия американских войск в Японии, поскольку администрация президента Дональда Трампа стремится сократить федеральное правительство, сообщил телеканал CNN.

По данным американской новостной сети, в информационном документе, полученном CNN, говорится, что прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии может сэкономить около 1,1 миллиарда долларов на модернизации личного состава и командования и управления.

Однако в документе говорится, что этот шаг также может создать «политический риск» для Соединённых Штатов в Японии, сообщает CNN.

Как сообщает CNN, этот шаг Пентагона последовал за тем, как в прошлом году администрация бывшего президента Джо Байдена предприняла шаги по обновлению и модернизации своих вооруженных сил в Японии в рамках углубления сотрудничества с Токио в условиях возросших угроз со стороны Китая.

По данным CNN, прекращение расширения присутствия вооруженных сил США в Японии является частью усилий Министерства обороны по сокращению численности гражданского персонала на 5-8%.

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