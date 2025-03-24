Глава Минобороны США посетит Японию

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Вашингтон, 21 марта (Jiji Press). Министр обороны США Пит Хегсет в начале следующей недели отправится в поездку в Японию и другие страны, сообщило в Министерство обороны.

Хегсет посетит тихоокеанский остров Иводзима, часть Токио, чтобы принять участие в совместной японско-американской мемориальной церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны. Иводзима, официально называемый в Японии Иото, был полем ожесточённой битвы во время Тихоокеанской войны.

Это его первый визит в Японию с момента вступления в должность в январе. Он также планирует встретиться с министром обороны Японии Накатани Гэном и другими официальными лицами. Перед визитом в Японию Хегсет посетит Гавайи, Гуам и Филиппины.

«Эти взаимодействия будут способствовать постоянным усилиям по укреплению наших альянсов и партнёрств в целях реализации нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – сказал в своем заявлении о поездке главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

CNN и другие средства массовой информации сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от плана по усилению американских войск в Японии в целях сокращения расходов.

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