В городах Коти и Кумамото зацвела сакура
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Коти/Кумамото, 23 марта (Jiji Press). Образцовые деревья сакуры сорта сомэй-ёсино, за которыми наблюдает Японское метеорологическое агентство, зацвели в западном японском городе Коти и юго-западном японском городе Кумамото, это стало началом цветения в стране этой весной, сообщило агентство.
В Коти сакура зацвела в тот же день, что и в прошлом году, а в Кумамото – на три дня раньше.
23 марта в восточной и западной Японии из-за высокого атмосферного давления было солнечно, во многих местах температура достигала 25 градусов по Цельсию и выше, в том числе в городе Хюга префектуры Миядзаки на юго-западе Японии, где столбик термометра достиг отметки 28,3 градуса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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