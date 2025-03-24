В городах Коти и Кумамото зацвела сакура

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Коти/Кумамото, 23 марта (Jiji Press). Образцовые деревья сакуры сорта сомэй-ёсино, за которыми наблюдает Японское метеорологическое агентство, зацвели в западном японском городе Коти и юго-западном японском городе Кумамото, это стало началом цветения в стране этой весной, сообщило агентство.

В Коти сакура зацвела в тот же день, что и в прошлом году, а в Кумамото – на три дня раньше.

23 марта в восточной и западной Японии из-за высокого атмосферного давления было солнечно, во многих местах температура достигала 25 градусов по Цельсию и выше, в том числе в городе Хюга префектуры Миядзаки на юго-западе Японии, где столбик термометра достиг отметки 28,3 градуса.

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