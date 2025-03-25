В Токио зацвела сакура

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Токио, 24 марта (Jiji Press). В Токио началось цветение сакуры, сообщило Японское метеорологическое агентство.

По данным агентства, первые бутоны распустились на эталонном дереве вишни сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни в районе Тиёда.

Дата цветения была такой же, как и средняя за годы, сакура зацвела на пять дней раньше, чем в прошлом году. Ожидается, что деревья сакуры в японской столице будут в полном цвету примерно через неделю.

23 марта сакура зацвела в городах Коти и Кумамото на западе страны, с этого начался сезон сакуры в Японии. 24 марта сакура также начала цвести в юго-западных городах Нагасаки, Миядзаки и Кагосима.

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