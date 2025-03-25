Из-за лесных пожаров 2780 жителям Окаямы и Эхимэ рекомендовали эвакуироваться

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Окаяма/Мацуяма, префектура Эхимэ, 24 марта (Jiji Press). К полудню 24 марта приказы об эвакуации были отданы в общей сложности 2780 жителям 1414 домохозяйств в западных префектурах Японии Окаяма и Эхимэ из-за лесных пожаров, начавшихся накануне.

В Эхимэ один пожарный получил лёгкие ранения во время тушения пожара.

Пожар вспыхнул в горном лесу в городе Окаяма около 15:00 23 марта. В результате пожара сгорело в общей сложности шесть домов и складов, а площадь пожара составила около 250 гектаров, включая часть соседнего города Тамано.

По состоянию на 14:00 24 марта 893 жителя 403 домохозяйств города Окаяма находились под действием приказа об эвакуации.

В городе Имабари в преф. Эхимэ около 3:50 вечера 23 марта поступил экстренный вызов с сообщением о пожаре в горах. Город приказал эвакуировать 1887 жителей 1011 домохозяйств.

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