Министры обороны Японии и США встретятся 30 марта
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Токио, 25 марта (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн заявил, что 30 марта встретится с министром обороны США Питом Хегсетом в Министерстве обороны в Токио.
Ожидается, что Накатани и Хегсет обсудят более тесное сотрудничество между Силами самообороны Японии и армией США после того, как 24 марта было создано Объединённое оперативное командование Сил самообороны Японии, которое объединяет наземные, морские и воздушные силы самообороны Японии под единым командованием.
Повестка дня встречи может также включать вопрос об увеличении расходов Японии на оборону.
Предстоящая встреча с Хегсетом, который посетит Японию впервые с момента вступления в должность в январе, «будет иметь огромное значение для обороны Японии и реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», заявил Накатани на пресс-конференции.
Хегсет планирует посетить тихоокеанский остров Иото, также известный как Иводзима, чтобы принять участие в совместной японско-американской мемориальной церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны. На острове произошла ожесточённая битва во время войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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