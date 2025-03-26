Киото увеличит максимальный налог на проживание в гостинице до 10 000 йен

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Киото, 25 марта (Jiji Press). Городское собрание Киото большинством голосов приняло постановление об увеличении максимального налога на проживание до 10 000 йен с одного постояльца за ночь.

По данным министерства внутренних дел, эта сумма станет самой высокой среди регионов, использующих систему налогообложения с фиксированной ставкой по всей стране. После утверждения министром внутренних дел постановление вступит в силу в марте 2026 года.

В настоящее время город собирает от 200 до 1000 йен в виде налогов за ночь с постояльца в зависимости от тарифов отеля.

Постановление позволит городу взимать 10 000 йен за проживание в гостинице стоимостью 100 000 йен и более, 200 йен за проживание стоимостью менее 6000 иен, 400 йен за проживание стоимостью от 6000 йен до 20 000 йен, 1000 йен за проживание стоимостью от 20 000 йен до 50 000 йен и 4000 йен за проживание стоимостью от 50 000 йен до 100 000 йен.

Доходы города от налога на проживание составили около 5,2 млрд йен в 2023 финансовом году. Ожидается, что повышение верхнего предела приведет к увеличению налоговых поступлений примерно до 12,6 млрд йен.

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