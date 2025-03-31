Улицу Инуи в императорском дворце открыли для весеннего посещения
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Токио, 29 марта (Jiji Press). Улицу Инуи в императорском дворце в Токио открыли для публики в преддверии весеннего сезона этого года.
Улица открывается для публики дважды в год в сезон цветения сакуры и время любования осенней листвой. Её начали открывать в 2014 году в честь отмечавшегося в 2013 году 80-летия тогдашнего императора Акихито, отца нынешнего императора Нарухито и ныне носящего титул почётного императора.
Около 100 деревьев сакуры, в том числе сорта сомэй-ёсино и сатодзакура, растут вдоль улицы, на которую посетители могут войти через ворота Сакасита и выйти через ворота Инуи, расположенные примерно в 750 метрах.
Управление императорского двора призывает людей, которые плохо себя чувствуют, воздержаться от визитов, и настоятельно рекомендует посетителям не останавливаться надолго. Улица Инуи открыта с 9:00 до 15:30 каждый день до 6 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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