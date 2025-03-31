Япония и США договорились улучшить координацию командования

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Главы оборонных ведомств Японии и США договорились улучшить координацию командования между Силами самообороны Японии и армией США.

На встрече в Токио министр обороны Японии Накатани Гэн и министр обороны США Пит Хегсет также подтвердили свои намерения по дальнейшему укреплению сдерживающего и ответного потенциала альянса двух стран на основе результатов саммита между премьер-министром Японии Исибой Сигэру и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в феврале.

На совместной пресс-конференции после встречи Хегсет заявил, что Министерство обороны США «начало первый этап модернизации вооруженных сил США в Японии до уровня «штаба объединённых сил».

Возможное дальнейшее увеличение расходов Японии на оборону в ходе встречи не обсуждалось.

Накатани заявил на пресс-конференции: «Мы подтвердили нашу приверженность содействию (укреплению) потенциала сдерживания и реагирования японско-американского альянса с чувством безотлагательности».

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