В Токио сакура в полном цвету
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 марта (Jiji Press). Образец дерева сакуры, за которым в Токио наблюдает Японское метеорологическое агентство, 30 марта полностью расцвело, сообщило агентство.
Полное цветение дерева сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни в районе Тиёда японской столицы произошло на пять дней раньше, чем в прошлом году, и на один день раньше, чем обычно.
Агентство считает полным расцветом, когда раскрылось около 80 или более процентов почек.
В этот же день наблюдаемые образцы деревьев также достигли полного цветения в городах Вакаяма и Мацуяма на западе Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Сакура в 2025 году в Японии: в Токио цветение ожидается уже в конце марта
- [Видео VR 360º] Цветение сакуры в Токио: экскурсия по местам любования сакурой, популярным со времен Эдо
- Сакура в Японии
- Сакуры, онсэны и порнография: стереотипы о Японии в Китае
- Япония – страна сакуры
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам