В Токио сакура в полном цвету

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Токио, 30 марта (Jiji Press). Образец дерева сакуры, за которым в Токио наблюдает Японское метеорологическое агентство, 30 марта полностью расцвело, сообщило агентство.

Полное цветение дерева сорта сомэй-ёсино в святилище Ясукуни в районе Тиёда японской столицы произошло на пять дней раньше, чем в прошлом году, и на один день раньше, чем обычно.

Агентство считает полным расцветом, когда раскрылось около 80 или более процентов почек.

В этот же день наблюдаемые образцы деревьев также достигли полного цветения в городах Вакаяма и Мацуяма на западе Японии.

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