ЛДП начинает переговоры о мерах по борьбе с автомобильными пошлинами Трампа

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии провела первое заседание своего стратегического штаба по углублению связей между Японией и США перед введением администрацией президента США Дональда Трампа дополнительных пошлин на импорт автомобилей.

На встрече законодатели от ЛДП призвали правительство убедить администрацию Трампа в том, что тарифные меры не отвечают интересам Соединённых Штатов, однако никто не потребовал принятия контрмер, таких как ответные пошлины.

Чиновники из министерств иностранных дел и промышленности проинформировали их о тарифной политике администрации Трампа и её влиянии на промышленность.

Штаб-квартира ЛДП была создана для объединения политических руководителей партии и руководителей политических подразделений после того, как Трамп решил ввести дополнительные пошлины в размере 25 процентов на весь импорт автомобилей, вступающие в силу 3 апреля.

В ожидании выборов в Палату советников, которые состоятся этим летом, штаб-квартира ЛДП обсудит меры по борьбе с пошлинами США, внимательно отслеживая их влияние на региональную экономику Японии.

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