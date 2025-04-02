Mitsubishi Heavy разработает новые высокоточные ракеты

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Токио, 1 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. разработает высокоточные ракеты большой дальности в рамках плана страны по приобретению возможностей дистанционной обороны.

Министерство подписало контракт стоимостью 32 311,4 млн йен на разработку новых ракет класса «земля-корабль» и «земля-земля», которые можно было бы использовать для атаки за пределами досягаемости противника.

Ракеты станут частью возможностей контратаки, которые Япония стремится иметь в соответствии со Стратегией национальной безопасности, пересмотренной в конце 2022 года. Правительство планирует завершить разработку ракет в 2032 финансовом году.

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