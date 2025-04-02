Mitsubishi Heavy разработает новые высокоточные ракеты
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd. разработает высокоточные ракеты большой дальности в рамках плана страны по приобретению возможностей дистанционной обороны.
Министерство подписало контракт стоимостью 32 311,4 млн йен на разработку новых ракет класса «земля-корабль» и «земля-земля», которые можно было бы использовать для атаки за пределами досягаемости противника.
Ракеты станут частью возможностей контратаки, которые Япония стремится иметь в соответствии со Стратегией национальной безопасности, пересмотренной в конце 2022 года. Правительство планирует завершить разработку ракет в 2032 финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Трамп недоволен японско-американским договором о безопасности: «Мы защищаем Японию, но Япония не защищает нас»
- Снова Трамп
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку