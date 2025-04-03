В Японии рассматривают более строгий подход к активной киберзащите

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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Правящая и оппозиционная партии Японии обсуждают усиление парламентского надзора за деятельностью правительства в рамках запланированного закона о киберзащите, сообщили источники.

Партии рассматривают возможность уточнения порядка предоставления отчетов запланированному надзорному комитету по контролю за такой деятельностью перед парламентом страны, чтобы обеспечить тайну общения, гарантированную Конституцией.

Возможность изменения законопроекта, представленного в парламент в феврале, рассматривается в ответ на опасения среди основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии и других. Правящая Либерально-демократическая партия проявила понимание такого изменения.

Ожидается, что изменённый законопроект будет включать подробную информацию о том, как запланированный комитет будет отчитываться перед парламентом о получении правительством информации о средствах связи и вторжениях в компьютерные системы для их нейтрализации с целью предотвращения кибератак.

Если правящая и оппозиционная стороны согласятся, пересмотренный законопроект будет представлен 4 апреля. Ожидается, что Комитет кабинета министров Палаты представителей, нижней палаты, проведёт голосование по нему в течение дня.

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