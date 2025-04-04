Премьер-министр Исиба встретится с главами партий, чтобы обсудить пошлины Трампа

Новости

Токио, 3 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру проведёт переговоры с лидерами других политических партий после объявления президента США Дональда Трампа о введении ответных пошлин, сообщила правящая Либерально-демократическая партия Исибы.

Исиба встретится с главой коалиционного партнёра ЛДП Комэйто и лидерами оппозиции из Конституционно-демократической партии Японии, Ниппон исин-но кай (Партия обновления Японии), Демократической партии для народа, Коммунистической партии Японии и Рэйва Синсэнгуми.

Ожидается, что на встрече премьер-министр объяснит ответ правительства на торговую меру США и попросит политические партии о сотрудничестве. Взаимные тарифы, объявленные 2 апреля, включают 24-процентный сбор для Японии.

Пошлины «крайне прискорбны и разочаровывают», заявил Исиба журналистам 3 апреля.

Он провёл встречу с соответствующими министрами и поручил своему правительству обратиться к правительству США с просьбой освободить Японию от этой меры.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме