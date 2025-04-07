Тарифы Трампа могут оказать давление на Японию и мировую экономику: Банк Японии
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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Глава Банка Японии Уэда Кадзуо предупредил, что высокие пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, могут оказать понижательное давление на японскую и мировую экономику через различные каналы.
На заседании Комитета по финансовым вопросам Палаты представителей, нижней палаты парламента Японии, Уэда заявил, что возросшая неопределённость из-за взаимных и автомобильных пошлин может повлиять на уверенность домохозяйств и корпораций, а также на рынки в различных странах.
Что касается возможных мер денежно-кредитной политики в ответ на такую ситуацию, то глава центрального банка заявил, что Банк Японии проведет тщательные обсуждения, изучив различные данные и информацию, которые будут поступать к каждому совещанию по разработке политики.
Он добавил, что экономические и ценовые перспективы могут измениться, если внешние условия резко изменятся, и Банк Японии примет соответствующие меры политики.
По словам Уэды, ожидаемое понижательное давление на экономику, вызванное тарифами США, может привести к снижению цен в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]