Исиба и Трамп назначат министров для переговоров о пошлинах
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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о назначении соответствующих министров для проведения переговоров по ряду пошлин, объявленных администрацией Трампа.
«В ходе переговоров мы будем настоятельно призывать Соединенные Штаты пересмотреть (тарифные) меры», – заявил Исиба журналистам после 25-минутного телефонного разговора.
Исиба и Трамп обменялись мнениями впервые с момента визита Исибы в Вашингтон в феврале.
Во время телефонного разговора Исиба сообщил Трампу, что Япония является крупнейшим в мире инвестором в США, и выразил обеспокоенность тем, что пошлины США могут ослабить инвестиционный потенциал японских компаний.
Исиба подчеркнул, что Япония и США не должны принимать односторонние тарифные меры, а должны стремиться к широкому сотрудничеству, в том числе в расширении инвестиций, что отвечает интересам обеих стран.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]