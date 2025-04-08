Исиба и Трамп назначат министров для переговоров о пошлинах

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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о назначении соответствующих министров для проведения переговоров по ряду пошлин, объявленных администрацией Трампа.

«В ходе переговоров мы будем настоятельно призывать Соединенные Штаты пересмотреть (тарифные) меры», – заявил Исиба журналистам после 25-минутного телефонного разговора.

Исиба и Трамп обменялись мнениями впервые с момента визита Исибы в Вашингтон в феврале.

Во время телефонного разговора Исиба сообщил Трампу, что Япония является крупнейшим в мире инвестором в США, и выразил обеспокоенность тем, что пошлины США могут ослабить инвестиционный потенциал японских компаний.

Исиба подчеркнул, что Япония и США не должны принимать односторонние тарифные меры, а должны стремиться к широкому сотрудничеству, в том числе в расширении инвестиций, что отвечает интересам обеих стран.

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