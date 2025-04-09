Американский аналитический центр приостановил свою деятельность по указу Трампа

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Вашингтон, 7 апреля (Jiji Press). Центр Вильсона, известный аналитический центр США по внешней политике, заявил, что приостановит свою деятельность, за исключением некоторых программ.

В прошлом месяце президент Дональд Трамп распорядился закрыть этот аналитический центр, который также предлагал программы стипендий для японских исследователей, а приостановка финансирования сделала невозможным продолжение деятельности института.

Институт, официально называвшийся Международным научным центром имени Вудро Вильсона, был создан в 1968 году после утверждения Конгрессом для проведения беспристрастного анализа и планирования внешней политики.

В сентябре этого года центр планирует провести в префектуре Хиросима учебный лагерь по вопросам ядерного разоружения и гуманитарного воздействия ядерного оружия в ознаменование 80-й годовщины атомных бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки в последние дни Второй мировой войны.

Администрация Трампа прекратила помощь студентам за рубежом, включая стипендиальную программу Фулбрайта, которой также пользуются японские студенты, что вызвало обеспокоенность по поводу негативного влияния на человеческие обмены между Японией и Соединёнными Штатами.

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